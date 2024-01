AMLO transgredió ley electoral con evento del quinto aniversario de su triunfo: Tribunal Electoral

Ciudad de México, 12 de enero del 2024.- La Sala Especializada del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegó a la conclusión de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incurrió en distintas infracciones electorales por el discurso que emitió durante el evento de celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral como mandatario mexicano.

“Son existentes la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, atribuidos al preside la República, conforme a las consideraciones desarrolladas en la determinación”, avaló por mayoría de votos el Pleno del TEPJF.

Asimismo, se acreditó el uso indebido de recursos públicos, dado que, para la organización, desarrollo y evento denunciado, se emplearon recursos financieros, humanos y materiales.

Respecto a la promoción personalizada, se determinó que López Obrador contrastó el ejercicio de su administración con sexenios anteriores: “Asoció los logros, acciones y promesas gubernamentales en lo individual, con la finalidad de generar adhesión o aceptación de la ciudadanía”.

El presidente de México vulneró el principio de neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda, debido a que realizó una serie de descalificaciones en torno a fuerzas políticas opuestas a las que le llevaron a su triunfo electoral, según indicó el Tribunal Electoral.

No obstante, se llegó a la conclusión de que no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña, ya que López Obrador no emitió expresiones en las que solicitara el voto a la ciudadanía en favor o en contra de personas que aspiren a un cargo de elección popular.