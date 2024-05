Tavito Chávez, por la presidencia municipal de Lagunillas; pone el agua como prioridad

Morelia, Michoacán, 7 de mayo del 2024.- El candidato a la presidencia municipal de Lagunillas, Michoacán, por la alianza PES y PT, Tavito Chávez Aguirre, visitó el estudio de Noventa Grados para platicar acerca de sus proyectos en mente en la búsqueda de darle continuidad al bienestar del municipio y sus orígenes para convencer a la ciudadanía de que es la mejor opción para la entidad.

“Soy un migrante 100 por ciento, me fui a los 15 años a Estados Unidos, nos fuimos a vivir, nos tocó, yo siempre he dicho que los malos gobiernos han hecho que la gente nos vayamos para Estados Unidos, ese siempre ha sido nuestro sentir de nosotros los migrantes, algunos con papeles, muchos sin papeles, nos tocó irnos al norte y yo regreso aquí (Michoacán) por la pandemia, vine a refugiarme por la pandemia (…) me meto a la política y les gano carnal, así literal, tres meses cuatro días antes de la elección agarro mi registro, que estoy muy agradecido con el PES y en ese tiempo les gano la elección a todos los demás, estoy muy agradecido con la vida y con Dios”, apuntó Tavito Chávez, quien fue el primer presidente municipal en Michoacán migrante.

En ese sentido, Chávez Aguirre señaló que hay muchos proyectos en mente para el desarrollo y bienestar de Lagunillas, lo cual lo motivó a buscar la reelección en el cargo.

“Yo siempre he sido albañil, ahora el tres de mayo lo celebramos el día, por eso a mi casi nunca me vas a ver con traje, siempre fuimos gente de construcción, gente de trabajo con toda mi familia, entonces cuando tu vienes a regresarle a tu pueblo tu cariño, tu talento, tu amor, eso se debe reflejar, no debes ser hipócrita, no debes ser doble cara”, apuntó el candidato, quien afirmó tener una empresa bien establecida en Estados Unidos, lo cual lo ha motivado a no meterse con el erario público de Lagunillas.

“Lo que me tiene más contento es haber regresado a México joven y ser presidente municipal, entonces no vas a venir a enriquecerte de tu pueblo, nosotros por eso nos bajamos el sueldo de 70 mil pesos anteriormente que ganaba la presidenta anterior, 46 mil el síndico, ahorita yo gano 24 mil pesos mensuales, entonces mis regidores y todos hice que ganaran 15 mil pesos y que el síndico ganara 18 mil pesos”, refirió el aspirante a continuar en el cargo.

Tavito Chávez señaló que uno de sus principales ejes si la ciudadanía le refrenda su confianza en Lagunillas, Michoacán, será el tema del agua, donde indicó que se cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia en las techumbres, no obstante, debe ser el principal tema de preocupación ante la escasez del líquido vital.

