“AMLO esta en el corazón del pueblo”; Sheinbaum afirma que nunca se van a separar

Cuernavaca, Morelos, a 30 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en Cuernavaca que nunca se separará de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pese a los intentos de la oposición por marcar distancia entre ambos. “Somos parte del mismo movimiento, sabemos de dónde venimos y no olvidamos hacia dónde vamos”, dijo durante el cierre de su gira de rendición de cuentas, donde también envió un saludo al exmandatario desde Palenque.

Sheinbaum destacó que López Obrador no necesita monumentos ni homenajes, pues “está en el corazón del pueblo de México”, lo cual, aseguró, es lo que más incomoda a sus adversarios. Además, recordó que su gobierno ha enfrentado retos en la relación con Estados Unidos, especialmente en materia de aranceles, seguridad y defensa de los migrantes, pero reiteró que “México es un país libre, soberano e independiente, y eso no está a negociación”.

En su vista a Morelos, la mandataria informó que actualmente 438 mil 873 personas en la entidad reciben apoyos de los programas del Bienestar, con una inversión superior a 13 mil 500 millones de pesos. Subrayó que estos recursos se entregan de manera directa a las familias.

Asimismo, resaltó avances en infraestructura local, como la rehabilitación del Circuito Tierra y Libertad, la construcción del puente vehicular en Jojutla y un acceso directo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También anunció la modernización de la carretera Tlapa-Cuautla-Marquella y la entidad a partir del próximo año, además de reforzar la estrategia de seguridad.