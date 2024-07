AMLO cumplió su misión, ahora corresponde a las nuevas generaciones continuar con la Transformación de México: Nalleli Pedraza

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2024.- Al cumplirse seis años de que el pueblo decidió iniciar con la Cuarta Transformación por un México humanista, la Secretaria de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Nalleli Pedraza Huerta, señaló que Andrés Manuel López Obrador cumplió su misión, y que ahora toca a las nuevas generaciones continuar con la revolución de conciencias.

Durante la celebración por cumplir seis años de que el pueblo decidió a través de su voto iniciar con la construcción de un país mejor, lleno de esperanzas y oportunidades más justas para todas y todos, señaló que es indispensable que los nuevos gobiernos continúen dirigiéndose con los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

“La transformación que el pueblo de México continuará gracias a que el pasado 2 de junio, cuando más de 33 millones de mexicanas y mexicanos confiaron en que Claudia Sheinbaum, continuará con los ideales de nuestro partido que son anteponer al pueblo”.

Nalleli Pedraza resaltó que con Andrés Manuel López Obrador, se está teniendo lo que no había desde hace más de 50 años, que es una economía más fuerte, mayor apoyo a los más necesitados, reducción de la pobreza, ampliación de los derechos humanos y la reducción a la desigualdad.

“El Movimiento de la Cuarta Transformación continuará con la primer mujer Presidenta de México; apenas está iniciando está revolución de conciencias”.

Añadió que con el triunfo que inició el pasado 2018, el pueblo de México inició una nueva era sin privilegios y sin corrupción, proyecto que fue reafirmado el 2 de junio del presente año, para seguir avanzando en la revolución de conciencias para un México humanista y digno.