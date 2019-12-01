Alito afirma que Adán Augusto es capaz de orquestar un ataque armado en su contra

Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2025. - Alito Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional y senador plurinominal, acusó a su par de Morena, Adán Augusto López, de ser "capaz de ejecutarlo".

Este martes 30 de septiembre, el también autonombrado "perseguido político del régimen" señaló que en la Cámara Alta de San Lázaro no puede tener un diálogo con el coordinador de Morena porque este, según sus palabras, es un narcotraficante y es capaz de todo en su contra.

"Aquí no se puede dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con un narcosenador que es el coordinador? ¡Oye! Estos son capaces de ejecutarte, de desaparecerte, así son, por eso la gente tiene miedo y lo que está pasando es que ellos tienen esa primicia de decir que si cae uno, caen todos, entonces se protegen, se solapan", señaló ante los medios.

El señalamiento de Moreno Cárdenas en contra de López Hernández se da luego de acusarlo, según él, de ser parte del "Cártel de Macuspana", que, según su partido, está encabezado por el expresidente López Obrador.

El senador, quien decidió regresar la pregunta a los medios, preguntó: "Yo les preguntaría ahora al revés, que me permitan hacerle de reportero 2 minutos, compañero periodista, ¿ustedes creen que después de la coalición que tuvimos en Aguascalientes, PAN, PRI, PRD, y ganamos, ¿ustedes creen que somos más competitivos separados? ¿Ustedes creen que el PAN es más competitivo yendo solo y el PRI yendo solo con candidato? ¿Ustedes creen que es? No".

Pese a lo anterior, y aunque presume que el Revolucionario Institucional es la "verdadera oposición" y que el partido podría encabezar una "gran coalición" para sacar a Morena del poder, le pidió a Acción Nacional "humildad".