Alfonso Martínez supervisa obras del Acuaférico; beneficiarán al 80% de las y los morelianos

Alfonso Martínez supervisa obras del Acuaférico; beneficiarán al 80% de las y los morelianos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:49:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 11 de septiembre de 2025.- Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, avanza en la tercera etapa de la construcción del Acuaférico, obra que beneficiará al 80% de la población de Morelia al brindar un suministro más eficiente de agua.

En gira de trabajo, el alcalde supervisó la construcción de dos lineas de conducción del cárcamo Mintzita al tanque de bombeo de Tzindurio. Los trabajos garantizarán el abasto de agua hasta por 50 años al mitigar las fugas derivadas por la corrosión, además de reducir los gastos de operación.

Acompañado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, el presidente Alfonso Martínez también revisó el avance de la línea de conducción del tanque "La Bola", hasta el crucero a la salida Mil Cumbres; y posteriormente, acudió a la construcción de rebombeo en Lomas del Punhuato.

Al respecto, comentó que este punto de la ciudad, es en donde llega la linea de conducción desde La Mintzita, a través del libramiento Norte, y en donde se construirá otra línea hacia la Salida a Mil Cumbres, para distribuir agua a toda la zona norte y oriente de Morelia.

Adolfo Torres explicó que entre estas obras otientadas a concluir la construcción del Acuaférico, se invierten alrededor de 100 millones de pesos, entre recursos propios y federales, y cuyo objetivo es beneficiar a Morelia con un mejor servicio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios