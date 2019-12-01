Alfonso Martínez supervisa obras del Acuaférico; beneficiarán al 80% de las y los morelianos

Morelia, Michoacán; 11 de septiembre de 2025.- Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, avanza en la tercera etapa de la construcción del Acuaférico, obra que beneficiará al 80% de la población de Morelia al brindar un suministro más eficiente de agua.

En gira de trabajo, el alcalde supervisó la construcción de dos lineas de conducción del cárcamo Mintzita al tanque de bombeo de Tzindurio. Los trabajos garantizarán el abasto de agua hasta por 50 años al mitigar las fugas derivadas por la corrosión, además de reducir los gastos de operación.

Acompañado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, el presidente Alfonso Martínez también revisó el avance de la línea de conducción del tanque "La Bola", hasta el crucero a la salida Mil Cumbres; y posteriormente, acudió a la construcción de rebombeo en Lomas del Punhuato.

Al respecto, comentó que este punto de la ciudad, es en donde llega la linea de conducción desde La Mintzita, a través del libramiento Norte, y en donde se construirá otra línea hacia la Salida a Mil Cumbres, para distribuir agua a toda la zona norte y oriente de Morelia.

Adolfo Torres explicó que entre estas obras otientadas a concluir la construcción del Acuaférico, se invierten alrededor de 100 millones de pesos, entre recursos propios y federales, y cuyo objetivo es beneficiar a Morelia con un mejor servicio.