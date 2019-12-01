Alfonso Martínez refrenda su compromiso con el desarrollo económico de Morelia

Morelia, Michoacán; a 02 de octubre de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, estuvo presente en la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Morelia y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán (CMIC), con el propósito de abrir mayores oportunidades laborales para las y los morelianos, a través de la Bolsa de Trabajo Municipal.



Durante el evento, el alcalde acompañado por su esposa Paola Delgadillo Hernández, Presidenta del DIF Morelia, destacó que la prioridad de su gobierno es vincular de manera efectiva a quienes buscan empleo con los generadores de oportunidades laborales.

“Aquí ayuda enormemente el vínculo que existe entre los generadores de empleos, que son ustedes, la obra pública que se está generando tanto por el Estado como por el Municipio, pero también las condiciones que se generan en nuestra ciudad para que haya no sólo obra pública, sino desarrollo económico”, expresó Martínez Alcázar, y resaltó que desde el municipio estamos trabajando para seguir generando las condiciones de desarrollo en nuestra ciudad.

Por su parte, el presidente de la CMIC Michoacán, Alejandro Vargas Acosta, subrayó la importancia de esta alianza con el Ayuntamiento, y reconoció el interés del Presidente Municipal, por impulsar el crecimiento económico de Morelia: “Con esta alianza se generan condiciones favorables tanto para las empresas como para la sociedad, consolidando así un entorno de crecimiento económico y de bienestar social; agradezco al Ayuntamiento de Morelia por su compromiso y colaboración y reitero que la suma de esfuerzos entre el gobierno y el sector productivo es el camino para construir un Morelia más competitivo y con mayores oportunidades para su gente”.

Durante el acto, la Secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, señaló que esta acción refuerza los lazos con el sector empresarial y consolida a Morelia como referente en atracción de inversión, y detalló que el esquema de la Bolsa de Trabajo ha sido fundamental para que la ciudadanía confíe en que encontrará oportunidades laborales, al contar con experiencias positivas de vinculación de cientos de personas, tanto en las jornadas de empleo como en la plataforma del municipio, https://bolsadetrabajo.morelia.gob.mx.

El convenio fue firmado por el Presidente de la CMIC, Alejandro Vargas Acosta; la Secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; el Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CMIC, Jonathan Ayala Medina; el Director de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Morelia, Ricardo Ortiz Montes de Oca; y el Coordinador Ejecutivo de Atención al Afiliado de la CMIC, José Guadalupe Cisneros. Como testigos de honor participaron el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar; la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández; y el Presidente del Comité Consultivo de la CMIC, José Luis Gil Arroyo.

Con este acuerdo, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico de la ciudad y abrir más oportunidades laborales para sus habitantes, consolidando la vinculación entre el sector empresarial y la ciudadanía.