Alfonso Martínez reconoce labor legislativa del PAN Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:19:19

Morelia, Michoacán; 26 de septiembre de 2025.- En el marco del Primer Informe de Actividades del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció a los diputados blanquiazules como una oposición responsable que sí representa a los ciudadanos.

“Ustedes son dignos representantes no solo de Acción Nacional sino también de los ciudadanos, porque en un país en donde se ha apostado en muchos momentos por la polarización, ustedes han sabido resaltar una ideología distinta con respeto, debate y propuestas”, expresó el alcalde.

Durante el acto llevado a cabo en el Palacio Legislativo de Michoacán, Alfonso Martínez también destacó que la labor legislativa del PAN se ha caracterizado por buscar el Bien Común de la población en cada una de sus decisiones.

La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Teresita Herrera Maldonado, en su turno resaltó que este informe es un ejercicio de transparencia, dando resultados a los michoacanos que les dieron su confianza.

Cabe destacar que la ceremonia estuvo engalanada con los respectivos honores a la Bandera Nacional, que estuvieron a cargo de la Banda de Guerra y Escolta de la Policía Morelia.

También estuvieron presentes: La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres; el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña; el presidente del Comité Directivo del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez; legisladores y legisladoras federales, así como los presidentes municipales o representantes de Sahuayo, Epitacio Huerta, Ciudad Hidalgo, Tocumbo, Churintzio, Ixtlán, Ziracuaretiro y La Piedad.