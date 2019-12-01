Alfonso Martínez reconoce al Club Michoacán de Sordos por su tercer lugar en torneo relámpago

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió en su despacho al equipo de fútbol Club Michoacán de Sordos, quienes orgullosamente presentaron el trofeo de tercer lugar obtenido en el Campeonato Binacional para Personas Sordas, un torneo relámpago en la categoría libre de fútbol 7, realizado el pasado fin de semana en la capital michoacana, donde participaron 23 equipos, incluyendo dos representaciones de los Estados Unidos.

El alcalde felicitó al equipo por su esfuerzo y destacó el mérito de haber alcanzado el podio, luego de una reñida competencia que finalizó en serie de penales; agregó que el reconocimiento es doble, al fungir también como anfitriones y organizadores del evento.

“Ustedes sacaron la casta y eso tiene un mayor valor para nuestra ciudad, porque nos vamos poniendo al nivel de cualquier país del mundo. Estoy seguro de que la diferencia entre el primer lugar de Jalisco, el segundo de Estados Unidos y ustedes en el tercero, ya es prácticamente estar al mismo nivel. A echarle muchas ganas”, expresó Martínez Alcázar, quien aseguró que seguirán contando con el respaldo de su administración.

Durante la reunión, los jugadores agradecieron el apoyo recibido por parte del Gobierno de Morelia, ya que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), se entregaron los uniformes con los que representan dignamente al municipio en cada competencia.

El equipo está conformado por los siguientes jugadores: Luis Felipe Torres Sánchez, José Cruz Vázquez Hernández, Juan Pablo Chávez Rodríguez, Christian Tenorio Ruiz, Rafael Chávez Posas, Luis Fernando Torres Vega, Adrián Campos Vargas; todos liderados por su Capitán, Jesús Alberto Pérez Martínez.

Con acciones como ésta, el Ayuntamiento de Morelia reafirma su compromiso de seguir construyendo la paz, fomentando la inclusión y el orgullo de nuestra ciudad a través del deporte.