Alfonso Martínez gestiona recursos para Morelia en el Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:52:39

Ciudad de México, 1 de octubre de 2025. - En la construcción de una ciudad en desarrollo y que genere más bienestar para las y los morelianos, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acudió al Senado de la República para gestionar recursos que permitan multiplicar las obras y programas sociales en la capital.

En este encuentro, el Alcalde se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional, con quienes intercambió puntos de vista sobre diversos temas sociales que inciden en el contexto nacional y estatal.

Alfonso Martínez, reconoció que su Gobierno tiende puentes de colaboración institucional con los diferentes Poderes, ya que en esta sinergia es en donde se establecer acciones concretas que se traducen en beneficios directos para la población.

El Presidente Municipal, refrendó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el legislativo, pues existe un interés común en impulsar el desarrollo de Morelia y de Michoacán.