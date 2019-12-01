Alfonso Martínez gestiona recursos para Morelia en el Senado

Alfonso Martínez gestiona recursos para Morelia en el Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:52:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 1 de octubre de 2025. - En la construcción de una ciudad en desarrollo y que genere más bienestar para las y los morelianos, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acudió al Senado de la República para gestionar recursos que permitan multiplicar las obras y programas sociales en la capital.

En este encuentro, el Alcalde se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional, con quienes intercambió puntos de vista sobre diversos temas sociales que inciden en el contexto nacional y estatal.

Alfonso Martínez, reconoció que su Gobierno tiende puentes de colaboración institucional con los diferentes Poderes, ya que en esta sinergia es en donde se establecer acciones concretas que se traducen en beneficios directos para la población.

El Presidente Municipal, refrendó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el legislativo, pues existe un interés común en impulsar el desarrollo de Morelia y de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En septiembre Michoacán registró 109 asesinatos; Zamora, Uruapan, Morelia, municipios más violentos
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Fortalecen prevención para erradicar violencia contra la mujer: Felipe Macías 
Más información de la categoria
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda
Comentarios