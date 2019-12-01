Alfonso Martínez destaca valor de la gastronomía michoacana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 22:53:49

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2015.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el gran valor de la gastronomía michoacana y moreliana como patrimonio de la humanidad, al formar parte de la Primera Entrega del Premio al Mérito Empresarial Restaurantero.

En compañía de su esposa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, el alcalde felicitó a los representantes locales, estatales y nacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) por llevar a cabo esta primera entrega y les auguró que el evento se consolide y se lleve a cabo cada año como los grandes festivales de Morelia.

Acto seguido, el edil estuvo encargado de entregar el Premio a Restaurante con más de 30 años de Trayectoria, a la reconocida y entrañable Cenaduria Lupita.

El presidente de Canirac Morelia, Gerardo Salvador Bustos Pineda, se refirió a esta primera entrega como un día histórico en el que se celebra la gastronomía michoacana como una joya que genera empleos y desarrollo económico.

En tanto que el presidente nacional de Canirac, Ignacio Rodríguez Pacheco, reconoció a las delegaciones de Michoacán y Morelia por difundir la grandeza del estado más allá de nuestras fronteras.

En la velada llevada a cabo en el Palacio Municipal también estuvieron presentes el exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Miguel Mier, representante de Cinépolis; Fernando Arturo Figueroa Silva, presidente de Canirac Michoacán, entre otras autoridades estatales y municipales.

El Premio al Mérito Empresarial Restaurantero del año fue entregado a Pablo Ramírez Paredes, así como tambien se hizo entrega de las categorías: Cocinera Emblemática de Michoacán a María Lilia Pintor, Cocina Michoacana del año a Cocina M de Uruapan, Vanguardia Gastronómica a Casa Carlota, Maestro Mezcalero a José Guadalupe Pérez, Sommelier del año a Víctor Hugo García Cazares, y Mixólogo del año a Emmanuel Maldonado Ortiz.