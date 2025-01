Alfonso es bueno, pero Morón es mi candidato: Itzé Camacho 

Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2025.- "Alfonso es un candidato bueno, fuerte, simpático, y agradable, pero Morón es mi candidato", manifestó Itzé Camacho Zapiain, diputada de Morena, quien en rueda de prensa denunció que han querido desprestigiarla y tachado de traicionera, por sostener una reunión de trabajo con el edil moreliano.

La ex edil de Lázaro Cárdenas, advirtió que si continúan tratando de desacreditar su trabajo a través de algunas páginas informativas, ella sí sacará a la luz nombres y rostros de morenistas que la traicionaron durante sus campañas políticas en Lázaro Cárdenas.

"Esos que me dicen que son de Morena y que dicen que soy traidora, yo si tengo evidencias de que ellos me traicionaron votando por la Alianza, votando por otro partido y yo porque me reuní para trabajar me dicen que soy traidora", señaló tajante la legisladora local quien dijo tener convicción verdadera por el partido guinda.

Aclaró que el proyecto que actualmente tiene con Morelia, es un plan de rescate de áreas verdes, mismo que busca replicar en otras demarcaciones como Uruapan y sin distingos políticos.

Camacho Zapiain descartó denunciar jurídicamente las páginas informativas que señala difunden notas falsas sobre su persona .