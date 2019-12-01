Alexis Velázquez invita a disfrutar de la Primera Feria de los Balnearios en Huandacareo 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 18:18:53

Huandacareo, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invitó a la ciudadanía y visitantes a ser parte de la Primera Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025, una experiencia turística y familiar única que permitirá el acceso gratuito a los seis balnearios que forman parte de este importante evento.

Los balnearios participantes, como lo son: Selva Maya, El Edén, El Paraíso, Agua Caliente, Los Arcos y Vista Bella, ofrecen albercas con aguas termales, áreas recreativas para niñas, niños y adultos, e incluso toboganes en algunos de ellos, garantizando diversión para todas las edades.

Además, quienes los visiten podrán disfrutar de la variada gastronomía que ofrecen los restaurantes y bares dentro de los establecimientos, lo que convierte esta feria en una oportunidad para convivir, relajarse y fortalecer la economía local.

El alcalde Alexis Velázquez destacó que esta feria busca posicionar a Huandacareo como un referente turístico de la región y que el acceso gratuito permitirá que más familias y turistas conozcan y disfruten de los atractivos con los que cuenta el municipio.

“Huandacareo tiene un gran potencial turístico, y con esta feria queremos que la gente lo viva de cerca, con actividades seguras, familiares y llenas de diversión”, subrayó el edil.

La Primera Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025 representa una excelente oportunidad para descubrir las riquezas naturales del municipio y pasar momentos inolvidables en compañía de familia y amigos.