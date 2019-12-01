Alexis Velázquez invita a conseguir tus boletos para la Primera Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:52:26

Huandacareo, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invitó a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de obtener sus boletos para la Primera Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025, con la cual se busca promover el turismo, la convivencia familiar y los atractivos naturales del municipio.

El acceso a la feria será totalmente gratuito y permitirá ingresar a los seis balnearios participantes del municipio, donde las y los visitantes podrán disfrutar de aguas termales, albercas para todas las edades, toboganes y diversas actividades recreativas.

Los boletos pueden conseguirse en los siguientes puntos de distribución:

* Módulo de la Plaza Principal de Huandacareo, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

* Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, ubicada en Av. Tata Vasco #80, Col. Vasco de Quiroga, Morelia, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

* Zoológico de Morelia, donde al adquirir tu entrada se te otorgará un boleto para la Feria de los Balnearios.

El presidente Alexis Velázquez destacó que esta primera edición busca posicionar a Huandacareo como un destino turístico clave en la región, resaltando su hospitalidad y cultura.

“Queremos que las familias disfruten de nuestros balnearios y de todo lo que Huandacareo tiene para ofrecer. Esta feria representa una oportunidad para impulsar nuestra economía local y compartir con orgullo lo que somos”, afirmó el edil.

Para mayor información, se invita al público a acudir al módulo de la Plaza Principal o invitando a escanear el código QR que aparece en los canales oficiales del Gobierno Municipal de Huandacareo.