Alexis Velázquez entrega apoyos alimentarios a familias afectadas por lluvias en Huandacareo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:18:52
Huandacareo, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- En coordinación con el DIF Municipal, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la entrega de apoyos alimentarios a familias de las colonias que resultaron más afectadas por las lluvias registradas el pasado fin de semana.

Como parte de este esfuerzo, se realizó un recorrido casa por casa para asegurar que los apoyos llegaran de manera directa y prioritaria a adultas y adultos mayores, lactantes e infantes, sectores que presentaron mayores pérdidas en sus hogares.

El alcalde destacó que esta acción fue posible gracias al respaldo del gobernador del estado de Michoacán, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, y en especial a la directora del DIF Estatal, Sofía Bautista, por su compromiso y sensibilidad al brindar esta dotación alimentaria que permite atender con oportunidad a las familias huandacarenses.

“En Huandacareo trabajamos unidos por nuestra gente, para que en los momentos más difíciles ninguna familia se quede sola. Agradezco profundamente al Gobierno del Estado y al DIF Estatal por su invaluable apoyo”, expresó el presidente municipal.

El Gobierno Municipal de Huandacareo, refrenda su compromiso de continuar gestionando apoyos y trabajando de manera cercana con la ciudadanía, para atender sus necesidades con sensibilidad y responsabilidad.

