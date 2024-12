Alcaldesa de Tlaquepaque, Jalisco, niega servicio a quien no la llame “Maestra”: Es la misma que impidió investigar caída de Línea 12

Tlaquepaque, Jal., a 10 de diciembre de 2024.- En un acto de prepotencia que ha causado indignación generalizada, la oficina de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, exige a los ciudadanos que se dirijan a ella como “maestra” o sus oficios no serán recibidos.



Con sorpresa, los pobladores de Tlaquepaque se encontraron con un aviso en la Presidencia Municipal, donde se exhibe este vergonzoso letrero.



Según el aviso, la oficina de la Presidenta se negará a recibir oficios con tachaduras o enmendaduras, así como “aquellos oficios en que no venga el grado académico correcto de la Presidenta”.



Incluso se señala que la manera correcta de dirigirse a la alcaldesa es como “Mtra. Laura Imelda Pérez Segura”, siendo incorrecto llamarla “Licenciada (Lic.) o ciudadana (C.)”



La respuesta en las redes sociales no se ha hecho esperar, calificando los usuarios este como un acto de prepotencia e incluso una falta a la realidad.



Y es que una consulta a los registros escolares indica que la alcaldesa solo cuenta con una licenciatura en piscología que obtuvo en 2004, con dos diplomados, uno en igualdad de género y otro en competencias docentes, ambos de 2013.



Incluso la información de ella en el Congreso de la Unión, hasta el 2021, indicaba que no contaba con maestría alguna.