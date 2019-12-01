Alcaldesa de Cuitzeo denuncia que su antecesor habría ordenado un atentado en su contra

Cuitzeo, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025. - Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo, señaló directamente a su antecesor, Fernando Alvarado Rangel, como presunto autor intelectual del atentado que sufrió en julio pasado, cuando recibió un impacto de bala en una pierna y un rozón de arma de fuego en la cabeza.

La alcaldesa, que ya ha sufrido dos ataques, el primero se registró el 31 de mayo de 2021, en plena campaña electoral, cuando buscaba la reelección bajo la alianza del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sufrió un atentado en el que su esposo, Marcelino Pérez Aguilar, perdió la vida.

En entrevista, Milán Pintor destacó que nunca recibió amenazas previas que le hicieran sospechar de un riesgo inminente, pero dejó en claro que no descarta a Alvarado Rangel.

“Los mismos ciudadanos dicen que probablemente venga el ataque de este personaje, así mismo como mensajes que manda en muchos grupos. Yo ya levanté denuncias; él se llama Fernando Alvarado Rangel y la última vez estuvo por el PAN, pero acostumbra a brincar de un partido político a otro. Está aferrado a la alcaldía, es un hombre que no puede entender que las mujeres estamos trabajando bien”, afirmó.

La relación entre ambos políticos ha sido conflictiva, siendo Alvarado Rangel quien acusa a la actual edil de estar vinculada con la desaparición de José Bernardo Aguirre García, colaborador cercano suyo, mientras que ella ahora lo responsabiliza de intentar quitarle la vida.