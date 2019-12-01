Alcaldesa de Cuitzeo denuncia que su antecesor habría ordenado un atentado en su contra

Alcaldesa de Cuitzeo denuncia que su antecesor habría ordenado un atentado en su contra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:20:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuitzeo, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025. - Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitzeo, señaló directamente a su antecesor, Fernando Alvarado Rangel, como presunto autor intelectual del atentado que sufrió en julio pasado, cuando recibió un impacto de bala en una pierna y un rozón de arma de fuego en la cabeza.

La alcaldesa, que ya ha sufrido dos ataques, el primero se registró el 31 de mayo de 2021, en plena campaña electoral, cuando buscaba la reelección bajo la alianza del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sufrió un atentado en el que su esposo, Marcelino Pérez Aguilar, perdió la vida.

En entrevista, Milán Pintor destacó que nunca recibió amenazas previas que le hicieran sospechar de un riesgo inminente, pero dejó en claro que no descarta a Alvarado Rangel.

“Los mismos ciudadanos dicen que probablemente venga el ataque de este personaje, así mismo como mensajes que manda en muchos grupos. Yo ya levanté denuncias; él se llama Fernando Alvarado Rangel y la última vez estuvo por el PAN, pero acostumbra a brincar de un partido político a otro. Está aferrado a la alcaldía, es un hombre que no puede entender que las mujeres estamos trabajando bien”, afirmó.

La relación entre ambos políticos ha sido conflictiva, siendo Alvarado Rangel quien acusa a la actual edil de estar vinculada con la desaparición de José Bernardo Aguirre García, colaborador cercano suyo, mientras que ella ahora lo responsabiliza de intentar quitarle la vida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman segundo asesinato en menos de 24 horas en Celaya, Guanajuato
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos
Más información de la categoria
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Comentarios