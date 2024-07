Alcaldes electos priistas han recibido amenazas: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 2 de julio del 2024.-Son dos los presidentes municipales electos emanados del Partido Revolucionario Institucional, los que se encuentran fuera de sus demarcaciones tras recibir amenazas, señaló Memo Valencia Reyes, líder estatal del tricolor.

Detalló que incluso ya iniciaron un trámite de seguridad personal para que los acompañe durante su gestión como ediles.

"Tengo reporte de dos presidentes municipales que incluso no tenían escolta ninguno de los dos que no han estado en sus municipios porque han recibido amenazas...no puedo decir los nombres es comprometerlos mucho y por eso dos estan en Morelia y no han regresado a sus municipios", explicó el priista.

Valencia Reyes consideró que ante la situación de violencia generada por grupos delincuenciales y que prevalece en la entidad, no descartó que sean varios los alcaldes que requieran adherirse a protocolos donde se les asignen guardaespaldas.

"Michoacán tiene muchos años que no hay condiciones óptimas de normalidad democrática está alterada...

hay una lista de al menos10 municipios con complejidades diversas y llevan el riesgo de las autoridades electas tomar su cargo para desempeñar el cargo y deben poner el gobierno atención especial", agregó el ex edil de Buenavista.