Agustín Dorantes impulsa Ley Reembolso para frenar tragedias familiares por falta de medicinas

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, presentó una iniciativa que busca responder a una de las demandas más sentidas de la población: el acceso oportuno a los medicamentos en las instituciones de salud pública. Con la Ley Reembolso, el legislador plantea que cuando el IMSS o el ISSSTE no surtan las medicinas recetadas, los pacientes puedan adquirirlas en farmacias privadas y obtener el reembolso en un máximo de 15 días.

“Negar las medicinas no es un trámite administrativo, es condenar a una familia a la angustia y al sufrimiento. Hay que decirlo claro: las familias ya pagaron ese servicio y el gobierno debe cumplir con su obligación. No podemos permitir que los ciudadanos carguen con la ineficiencia de las autoridades”, señaló Dorantes.

La iniciativa surge tras un diagnóstico alarmante: en 2024 se registraron 5.5 millones de recetas no surtidas, lo que obligó a hogares mexicanos a gastar hasta el 40% de su ingreso en medicinas. Este problema, destacó el senador, no solo afecta la economía de las familias, sino que también puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, reconoció el liderazgo de Dorantes:

“El planteamiento que hoy presenta Agustín es muy simple, pero de un gran valor: si el gobierno no le entrega a la gente los medicamentos, entonces deberá reembolsar lo que los ciudadanos hayan gastado. Quiero reconocer su trabajo y su compromiso con la gente, porque quienes están pagando los platos rotos de esta negligencia criminal son los ciudadanos”.