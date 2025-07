Afirma Sheinbaum que se generarán 50 mil fuentes de empleo directo con construcción de trenes de pasajeros

Ciudad de México, a 9 de julio de 2025.- Este miércoles, durante su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que ya está en proceso la construcción de trenes de pasajeros, afirmando el inicio de la obra en ciertos tramos.

Asimismo, indicó que tiene que pasar por su proceso de revisión para poder llevar a cabo la obra como se debe, lo primordial es la revisión del derecho de la vía, las licitaciones, el movimiento de tierra, y la adquisición de los trenes.

La mandataria federal aseguró que una vez que comiencen las fases fuertes en cuanto a la construcción, se generarán hasta 50 mil empleos directos.

“Digamos que están a su 10 por ciento o hasta un poco menos del empleo que se va a generar, ya que estén operando; porque ahora hay movimientos de tierras, se está terminando el derecho de vía. Entonces, en el momento en que esté todo en construcción, sí se van a generar por lo menos unos 50 mil empleos de manera directa, más los que se generan de manera indirecta”.

“Como ven, el rescate de los trenes de pasajeros continúa. Se acabó el periodo en donde se decía que “el Estado no podía construir”, que “lo público era malo per se”, aunque todavía hay algunos trasnochados que piensan que “lo único bueno es lo que no hace el gobierno”. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión. Y el objetivo es: México-Nuevo Laredo, México-Nogales”, informó.