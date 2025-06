Afirma Claudia Díaz Gayou que costará 41 mil mdp el proyecto "Batán, Agua para Todos"

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de junio de 2025.- El proyecto de “Batán, Agua para Todos”, costará 41 mil millones de pesos, cuyo financiamiento se ejecutaría bajo una asociación público-privada a 30 años, afirmó Claudia Díaz Gayou, diputada local del Partido del Trabajo.

“El día de ayer a las 5 de la tarde recibimos un correo electrónico enviado por Asuntos Parlamentarios en donde nos entregan la iniciativa del Proyecto “Batán, Agua para Todos” en donde se nos entregaron 40 carpetas en los que explica los fundamentos, es decir, toda la documentación técnica-jurídica, los vistos buenos, convenios presupuestales y proyecciones; viene una serie de información, que todavía no la termino de revisar, pero me parece que es algo que tenemos que estar revisando muy a detalle para poder conocer, sobre todo el tema de financiamiento que nosotros tendríamos que estar aprobando”.

Enfatizó que son 41 mil millones de pesos los que se requieren para echar a andar este proyecto con IVA (Impuesto de Valor Agregado), impuestos y todo lo que se requiere para su correcta ejecución.

“Para la primera etapa de la construcción son 10 mil millones de pesos, pero para el resto de la operación es todo lo demás, es un proyecto a 30 años con un valor más arriba de 40 mil millones de pesos”.

No quiso ahondar en si se justifica este recurso o no porque aún le falta mucho por revisar, sin embargo, consideró que es algo que tienen que estar revisando a detalle para ver cuáles serán los costos y no solo de la parte financiera de lo que va a costar el proyecto, sino de a cómo le van a cobrar el agua a la gente a partir del cuarto año que se empieza a desarrollar este proyecto.

Sobre el financiamiento, aclaró que es una asociación pública y privada donde el Gobierno del estado pone la pres y plantas tratadoras y la iniciativa privada pondría el financiamiento.

“Hay una corrida financiera en todos los años para poder estar haciendo estas inversiones al plazo del contrato (…) si se adquirirá deuda con banca, la iniciativa privada estará haciendo lo correspondiente con los bancos para hacer esta inversión”.

Explicó que aún no puede fijar un posicionamiento a favor o en contra hasta que termine de revisar todo el proyecto pues consideró que es un tema delicado por lo que tiene que ser analizado y consensuado con la ciudadanía.

“Creo que debería de hacer un tipo de comparecencia o un foro donde podríamos todos los diputados podríamos tener preguntas para poder aterrizar con mayor puntualidad todo lo que se viene dando con este proyecto (…) podrían participar en este foro, la Secretaría de Finanza, la CEA (Comisión Estatal de Aguas), el Consejo Consultivo del Agua y todos los involucrados e incluso la Conagua que es con quien tienen el convenio”.

Dijo que hablar de los procesos son cosas que hay muchas alternativas, esta es una propuesta que les están presentando y tiene velar el tema financiero.

Consideró que es importante que en caso de que no se cumpla con este previsto de los 50 años y que pudiera generar consecuencias en las personas si el agua no se trata correctamente.

“La iniciativa no contempla eso y esa es una parte muy importante, que tenemos que tener garantías para salvaguardar la salud de las y los queretanos y este es un tema que hay que proponerlo”.