Advierten Injerencia de grupos durante elección de Jueces y Magistrados

Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2024.- Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, afirmó que la designación de ministros, jueces y magistrados por voto popular representa una inclusión de la delincuencia organizada.



"En este periodo legislativo decimos no a la reforma del Poder Judicial proque la eleccion popular de las personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad de jueces y magistrados, no garantiza que tengan los conocimientos y competencias necesarias porque la elección por la vía popular representa el riesgo de injerencia indebida de grupos, intereses e incluso de la delincuencia organizada".



Al término de la reunión plenaria del PAN a la que asistieron las y los diputados y senadores electos Murguía Gutiérrez, afirmó que una vez que entren en funciones presentarán una contra propuesta a la Reforma al Poder Judicial y lo harán para alcanzar un sistema de seguridad, procuración y de imparticición de justicia mejor.



"Nosotros, al igual que muchos mexicanos, queremos un mejor sistema de impartición de justicia y por eso presentamos una propuesta que no solo es para la impartición de justicia sino que la Procuración a la seguridad de todas las personas y las familias".



Recordó que el lunes pasado se votó en comisión la iniciaitva que presentó en su momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, esta propuesta pone en riesgo la independencia y autonomía del Poder Judicial.



"No peleamos con el diagnóstico de que el Poder Judicial si requiere cambios urgentes y en ese sentido ayer con un voto en lo particular para que vayan inmersas en el cuerpo del dictamen nuestras propuestas estamos proponiendo fortalecer el sistema profesional de carrera al interior de este poder para que el menos una cuarta parte de los juzgadores salga avalado por exámenes y por la propio experiencia y la otra parte para que la concursen integrantes de la sociedad civil que tenga las credenciales necesarias".



Para garantizar la independencia, dijo, están proponiendo que al menos se le garantice un presupuesto del 1 por ciento del recurso de los mexicanos en el paquete de egresos se garantice al Poder Judicial.



"Que los ciudadanos tengan un acceso fácil a ser defendidos y en ese tenor proponemos que la Defensoría Pública sea reconcida, así como la conformación de un comité que pueda garantizar cuántos juzgadores son necesarios en el país".



En su oportunidad, Marcko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) designó a Noemí Luna Ayala y Gudalupe Murguía Gutiérrez, coordindoras de los diputados y senadores, respectivamente de ese instituto político en el Congreso de la Unión.



"Tuvimos nuestra reuniones plenarias en las que se han analizado y discutido las agendas parlamentarias, hay un dialogo permanente entre ambas cámaras y serán las respectivas coordinaciones quienes hablen de las agendas y acuerdos parlamentarios".