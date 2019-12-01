Adriana Campos reconoce impulso a la ciencia y la innovación como motor del desarrollo en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con la firme convicción de que la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo del estado, la diputada Adriana Campos Huirache, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la LXXVI Legislatura Local, participó en el 20° Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 4° Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, convocados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI).

Durante el evento, la legisladora destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sector académico, el gobierno y la sociedad, para impulsar una agenda que fomente la investigación, la innovación y la generación de conocimiento en beneficio de las y los michoacanos.

Resaltó la importancia que desde todas las trincheras se apueste por la ciencia y la tecnología, ya que la innovación es clave como motor del desarrollo, por lo que es fundamental que se impulsen proyectos que fortalezcan la investigación, el talento y la transformación tecnológica de nuestro estado.

Celebró la realización de este importante congreso que reúne a reconocidos especialistas como el Dr. Miguel Alcubierre Moya, la Dra. Gabriela Olmedo Álvarez y Itzel Gómez Gurrola, quienes comparten sus conocimientos y experiencias en temas de frontera científica, tecnología aplicada y formación de jóvenes investigadores.

La diputada subrayó que desde el Congreso del Estado se trabaja para consolidar propuestas legislativas que fortalezcan este rubro, generando las condiciones necesarias para que el conocimiento se traduzca en soluciones reales a los retos sociales, ambientales y productivos de Michoacán.

“Sigamos apostando por la capacitación, la ciencia y la innovación; son la base para construir un Michoacán más competitivo, sustentable y con oportunidades para las nuevas generaciones”, enfatizó.

Adriana Campos Huirache refrendó su compromiso de continuar impulsando una agenda legislativa que coloque a la ciencia y la tecnología en el centro del desarrollo del estado.