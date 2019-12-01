Adriana Campos llama a crear conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- Al iniciar el mes de Octubre Rosa, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, hizo un llamado a la sociedad a sumarse a la lucha contra el cáncer de mama, subrayando que la detección temprana puede salvar miles de vidas.

La legisladora recordó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, y cada año se diagnostican más de 30 mil nuevos casos, de los cuales una gran parte podría evitarse con una detección oportuna.

“Este mes esta dedicado a reflexionar y hablar con claridad sobre la importancia de revisarnos y atender nuestra salud. Como mujer, como madre y como legisladora, refrendo mi compromiso con todas aquellas que han librado esta batalla, así como con quienes hoy la enfrentan con valentía y esperanza”, expresó.

Adriana Campos destacó que cuidarse y realizarse revisiones periódicas no solo es una responsabilidad personal, sino también un acto de amor propio y de amor hacia la familia. Reconoció la labor de organizaciones, instituciones de salud y colectivos que durante este mes impulsan campañas para informar y sensibilizar a la población.

Asimismo, refrendó que desde el Congreso del Estado continuará respaldando iniciativas y políticas públicas que fortalezcan la prevención y atención del cáncer de mama, garantizando que todas las mujeres michoacanas tengan acceso a servicios de salud dignos y oportunos.

“En el PRI tenemos claro que hablar de cáncer de mama es hablar de vida, de lucha y de solidaridad. Mi compromiso es seguir alzando la voz para que cada mujer tenga las herramientas necesarias para prevenir y atender esta enfermedad, porque detectar a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, concluyó.