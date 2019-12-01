Adriana Campos Huirache destaca el valor de visibilizar la voz de las mujeres en la política libro “MujerEs Michoacán"

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- El visibilizar las historias de mujeres es clave para consolidar una sociedad más justa, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, al asistir a la presentación del libro “MujerEs Michoacán, Compilación de Ensayos Políticos”, una obra que recopila los testimonios y experiencias de mujeres que han tenido que superar barreras de género para abrirse camino en la política y en la vida pública.

La diputada local reconoció el esfuerzo de la senadora Celeste Ascencio Ortega, coordinadora de esta importante compilación, al resaltar que este libro no solo representa un documento histórico, sino también un referente de lucha y de inspiración para las nuevas generaciones de mujeres michoacanas.

“Cada ensayo escrito es la muestra de que las mujeres hemos tenido que abrir brecha en contextos de desigualdad, pero también refleja la fuerza, el compromiso y la capacidad de transformar nuestra realidad desde diferentes espacios de representación política y social”, afirmó la legisladora priista.

Durante la presentación, que contó con la participación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se destacó que en este libro se plasman casos de esfuerzo individuales y colectivos de mujeres que han sido representantes comunales, activistas, diputadas locales y presidentas municipales, quienes con su trabajo han abonado al fortalecimiento de la democracia y la vida pública en Michoacán.

Adriana Campos enfatizó que visibilizar estas historias contribuye a derribar estereotipos, a consolidar una sociedad más justa e incluyente, y a recordar que la participación de las mujeres no es una concesión, sino un derecho ganado con años de esfuerzo, resistencia y lucha contra la violencia de género.

“Obras como ésta son fundamentales para seguir impulsando una agenda de igualdad sustantiva, que abra puertas a más mujeres y que garantice que su voz sea escuchada en todos los ámbitos de decisión. Desde el Congreso seguiremos trabajando para que la paridad y la participación activa de las mujeres sea una realidad tangible y no solo un discurso”, subrayó.

La legisladora concluyó que el libro “MujerEs Michoacán” es un recordatorio de que el camino de las mujeres en la política ha sido arduo, pero también es testimonio de los logros alcanzados y una guía para seguir avanzando hacia una sociedad en la que la igualdad de género se viva plenamente.