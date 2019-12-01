Adriana Campos exhorta a garantizar condiciones de seguridad y libre tránsito para personas migrantes en su retorno decembrino

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- En esta temporada, cuando miles de migrantes regresan a sus lugares de origen para reunirse con sus familias, la diputada Adriana Campos Huirache integrante de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado llamó a garantizar su seguridad y libre tránsito en el territorio nacional, a fin de evitar incidentes como en años anteriores se han denunciado.

La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar las acciones de protección para las y los migrantes que cruzan el país durante estas fechas.

Señaló que Michoacán es uno de los estados con mayor retorno de connacionales, por lo que resulta indispensable asegurar carreteras vigiladas, puntos de atención confiables y una estancia tranquila para quienes visitan a sus familias, pero también en las fronteras en el territorio nacional, a fin de brindar el apoyo que se requiera y los connacionales se sientan seguros.

Destacó que deben fortalecerse especialmente las zonas donde en años anteriores se han reportado irregularidades o riesgos para los viajeros, por lo que es necesario la coordinación y suma de esfuerzos entre los diversos niveles de gobierno.

Adriana Campos subrayó que las personas migrantes viajan largas distancias para reencontrarse con sus seres queridos, por lo que merecen un traslado seguro y respeto pleno a sus derechos humanos, tanto en su ingreso al país como en su recorrido por las distintas entidades.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener una coordinación estrecha entre instancias federales, estatales y municipales para asegurar un retorno ordenado y seguro, protegiendo a todas y todos los migrantes que llegan a Michoacán y al resto del país en esta temporada decembrina.