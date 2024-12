Acusa el PRI Michoacán al PRD de aliarse con el crimen organizado

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2024.- En el más reciente domingo, hubo una jornada electoral extraordinaria en Irimbo, donde según los resultados electorales la población dio la espalda al PRI. Pero desde la perspectiva del partido tricolor, la mayoría de personas no salieron a votar por miedo.

Esto último lo aseguró Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, el cual también acusó al PRD de realizar "narcoterrorismo político" en el desarrollo del proceso extraordinario.

En rueda de prensa, Valencia Reyes comentó que hubo acciones de persecución, así como de intimidación en contra de la población que no era afín a la candidata perredista a la alcaldía, Azucena Ruiz Alanís. "Causaron no sólo miedo, causaron terror y la gente no salió a votar", apuntó.

No obstante, el priista descartó que vayan a impugnar los resultados de la alcaldía de Irimbo, elección ganada por la perredista Azucena Ruiz Alanís, pero dijo que evidenciarán ante instancias internacionales.

"El principal propósito de algunos políticos es ganar elecciones sin importar con quien tengan que pactar, venden su alma a cualquier poder fáctico con tal de asumir el poder público y dejan indefensa a la ciudad que la ponen a merced de criminales", señaló Valencia Reyes.

Valencia Reyes también mostró una serie de materiales en video donde se observa a militantes ser perseguidos. En uno de los materiales, un joven reconoce que fue Octavio Ocampo, líder del PRD quien presuntamente mandó que lo siguieran.

Además, el priista agregó que durante su estancia en Irimbo fue víctima de amenazas, indicó que incluso acudirá ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum para informar sobre lo ocurrido en dicho municipio.