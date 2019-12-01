Activistas critican realización de corrida de toros en Morelia este 30 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 21:47:53

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025. - Esta semana se dio a conocer la realización de una corrida de toros el próximo 30 de septiembre en la Plaza de Toros Monumental, de Morelia; más de 50 asociaciones a favor de los animales alzaron la voz para rechazar esta actividad, pese a que en Michoacán se prohibieron estas prácticas, un evento que califican de ilegal.

Pavel Martínez Diana, miembro de Michoacán Sin Tauromaquia, mencionó... “Los taurinos están apoyados por el ayuntamiento capitalino y organizan el evento usando una suspensión que solo fue concedida para este asesino conocido como el Moso”.

La Secretaría de Medio Ambiente deberá sancionar a cada participante con hasta 4 mil UMAS (más de 400 mil pesos) de acuerdo con los artículos 67 y 68 de la Ley de Derechos, Protección y Bienestar para los Animales del Estado de Michoacán, asegura la Asociación de Abogados Animalistas de México.

"Exigimos respeto a la reforma: en Michoacán no queremos más crueldad disfrazada de tradición", finalizan.