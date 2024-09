Accionan programas para hacer frente a la sequía en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de septiembre del 2024.- Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, reconoció que se dejaron de producir y consumir de manera interna diversos productos ganaderos y agrícolas derivado de la sequía que se registró en la entidad.

“Las principales afectaciones y perdidas que tuvimos fueron en los cultivos de maíz y frijol, la reducción de siembras y si no hay lluvia y almacenamiento en bordos y presas no hay agua para sembrar, al momento en que incrementa el calor hay plaga y enfermedades y por derivado de esto tuvimos 9 mil 421 familias afectadas ligadas a esta actividad que no tuvieron cosecha y que su consumo depende directamente de su siembra o animales de traspatio, tenemos identificado reducción de más de 21 hectáreas de maíz que recae en el tema temporal y los que ella no quisieron sembrar de riesgo es un cantidad importante y al final se dejaron de sembrar 50 mil toneladas de maíz”.

Destacó que, para controlar, porque no se puede hablar de erradicar la problemática pues la sequía no se erradica, se pusieron en marcha cinco programas para apoyar directamente a los pequeños productores en los que se invirtieron 75 millones de pesos.

Uno de ellos, dijo, fue el de programa de maíz en grano para consumo humano que llegó a 19 mil apoyos a una cobertura de más de 31 mil hectáreas que fueron siniestradas y casi 5 mil toneladas de maíz en grano para pequeños agricultores de temporal principalmente para los de la Sierra Gorda y el Semidesierto.

“Posteriormente identificamos que otro sector que se vio afectado fueron los pequeños ganaderos por lo que se implementó un segundo programa que fue llevar a los diferentes municipios, pero principalmente donde están los temporaleros y se identifica a quienes tiene animales de traspatio a quienes se les llevó más de 2 mil toneladas de forraje para 13 mil cabezas de ganado”.

Destacó que ante la ausencia de lluvias se dificultó el tema del agua y esto fue fundamental por ello se contrataron pipas que se pusieron a disposición de las asociaciones ganaderas que llevaron 12 millones de litros de agua a los pequeños ganaderos de la sierra queretana, el semidesierto y Huimilpan.

“Se entregaron 300 cisternas para el sector pecuarios con una capacidad de 5 y 10 mil litros de capacidad de almacenaje para mil 600 productores que ayudará a más de 11 mil cabezas de ganado”.

Reconoció que, aunque si llovió en la entidad fue hasta la tercera semana de junio ya no pudieron sembrado en abril o mayo sobre todo en las en las zonas altas y frías no es posible que se siembre de manera regular.

“Se fueron 20 días que llovió de manera constante, pero los agricultores no se pudieron sembrar y se desfasó el tiempo de siembra por lo que se habilitó un cuarto programa para prevenir el tema del forraje y por ello se entregó semilla para sembrar avena y garbanzo la cual se distribuyó en todos los municipios de la entidad y se entregaron alrededor casi 3 mil apoyos para 5 mil hectáreas que son alrededor de 500 toneladas entre maíz y garbanzo”.

Finalmente, reconoció que los apicultores también se vieron afectados por lo que, si no hay floración, el apicultor puede desaparecer por lo que se ayudó con 41 toneladas de alimento para las abejas para que produjeran miel.