Acción Nacional a favor de los pueblos originarios y afromexicanos: Diputada Tere Herrera

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2024.-*Hablar de la deuda histórica, nos debe remontar totalmente a retomar el tema de nuestros pueblos y comunidades indígenas, al reconocimiento de sus usos y costumbres, su lengua, tradiciones, cultura y cosmovisión, afirmó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora parlamentaria del PAN.

Al votar a favor de la reforma a la Ley Indígena, la legisladora panista explicó que con esta iniciativa se avanza a resarcir la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas.

“Este tema se centra en la reivindicación, como un acto de exigencia y de justicia ancestral, histórica y social, en donde los entes de gobierno, no atendieron y reconocieron sus derechos humanos. La deuda histórica aún no está saldada, no se trata de una inclusión social forzada, o de un reconocimiento superficial, es aceptar que sin nuestros pueblos y comunidades indígenas, nuestra propia sociedad no tendría su razón de ser. Con nuestro voto, estamos haciendo un verdadero acto de justicia”.

Desde la máxima tribuna del estado, apuntó que a pesar de dar un gran paso con la aprobación de esta reforma, el verdadero compromiso con los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas se deberá manifestar con la aprobación de un presupuesto adecuado en el próximo ejercicio fiscal 2025.

“En próximas fechas, tendremos la oportunidad de analizar el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 y ahí en donde todos nuestros discursos deberán cobrar vida, con las universidades interculturales indígenas, fomentando los apoyos a los artesanos, combatiendo la violencia y la discriminación de las mujeres y niñas, evitar la pérdida de su lengua y sus costumbres, que se regulen a cabalidad las guardias comunitarias y la explotación racional de sus recursos naturales”.

Teresita Herrera recordó que en legislaturas pasadas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó una propuesta de Ley Indígena con la finalidad de dar el reconocimiento, certidumbre, garantías y respeto a sus usos y costumbres.

Mencionó también, que en su municipio de origen, se tiene a la comunidad de San Matías El Grande que estuvo en disputa con el ayuntamiento de Ciudad Hidalgo por el tema de la asignación de presupuesto directo. Lo que provocó que una de las peticiones más fuertes fuera ejercer sus recursos en lo que realmente necesitan; tema que con esta reforma quedaría resuelto.

Es necesario destacar que en Michoacán se tiene el censo de 122 mil hablantes de alguna lengua indígena; de los cuales, el 42 por ciento tiene alguna carencia de tipo alimentaria, el 56 por ciento no cuenta con servicios básicos y el 29 por ciento se encuentra en extrema pobreza.