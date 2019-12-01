Acapulco recibe al “ARC Gloria”, embarcación colombiana estará tres días abierta al público

Acapulco recibe al “ARC Gloria”, embarcación colombiana estará tres días abierta al público
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:29:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 23 de septiembre de 2025.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dio la bienvenida al Buque Escuela “ARC Gloria” de la Armada de Colombia, que arribó este martes al puerto de Acapulco. La embarcación, símbolo de hermandad entre ambos países, abrió sus puertas al público para acercar la cultura colombiana a la ciudadanía.

Acompañada del capitán del navío, Fernando Lara; del embajador de Colombia en México, Carlos García Manosalva; y del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones, la alcaldesa recorrió el buque y destacó la alegría y fraternidad que une a Acapulco con Colombia. “Es una bonita experiencia poder recibirlos”, expresó.

El capitán Fernando Lara informó que a bordo viajan 154 tripulantes, incluidos 66 alumnos de la Escuela Naval de Oficiales Almirante Padilla de Cartagena. Subrayó que la visita, la primera en 18 años, busca estrechar lazos de amistad con México. Durante tres días, el navío estará abierto al público con acceso gratuito en horarios de 8:00  a 18:00 horas.

Ciudadanos como Pilar del Río y Rocío Sierra agradecieron la oportunidad de conocer la embarcación y destacaron el valor cultural de visita. El ARC Gloria permanecerá en Acapulco hasta el jueves por la tarde, cuando zarpará rumbo al puerto de San Francisco, Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados
Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU
Nueva Suprema Corte pasa la factura al pueblo: Ministro Presidente tiene más de 100 asesores, entre ellos abogado de Ayotzinapa y cuñado de Monreal
Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo
Comentarios