Acapulco recibe al “ARC Gloria”, embarcación colombiana estará tres días abierta al público

Acapulco, Guerrero, a 23 de septiembre de 2025.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dio la bienvenida al Buque Escuela “ARC Gloria” de la Armada de Colombia, que arribó este martes al puerto de Acapulco. La embarcación, símbolo de hermandad entre ambos países, abrió sus puertas al público para acercar la cultura colombiana a la ciudadanía.

Acompañada del capitán del navío, Fernando Lara; del embajador de Colombia en México, Carlos García Manosalva; y del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones, la alcaldesa recorrió el buque y destacó la alegría y fraternidad que une a Acapulco con Colombia. “Es una bonita experiencia poder recibirlos”, expresó.

El capitán Fernando Lara informó que a bordo viajan 154 tripulantes, incluidos 66 alumnos de la Escuela Naval de Oficiales Almirante Padilla de Cartagena. Subrayó que la visita, la primera en 18 años, busca estrechar lazos de amistad con México. Durante tres días, el navío estará abierto al público con acceso gratuito en horarios de 8:00 a 18:00 horas.

Ciudadanos como Pilar del Río y Rocío Sierra agradecieron la oportunidad de conocer la embarcación y destacaron el valor cultural de visita. El ARC Gloria permanecerá en Acapulco hasta el jueves por la tarde, cuando zarpará rumbo al puerto de San Francisco, Estados Unidos.