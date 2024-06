Abogados lamentan deslinde de la UNAM a estudio sobre la Reforma Judicial

Ciudad de México, 19 de junio del 2024.- Los presidentes del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Arturo Pueblita Fernández y Víctor Olea Peláez, lamentaron y mostraron su rechazo al deslinde que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de las últimas 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto después de que la UNAM sacó a la luz un comunicado en el que afirmó que el estudio del IIJ, en cuyas conclusiones advierte sobre los riesgos de la reforma judicial que más le interesa al mandatario federal, no refleja el sentir de la comunidad universitaria sino que se trataba de la postura de sus autores.

En entrevista al medio de comunicación Proceso, ambos abogados coincidieron en que el análisis del IIJ tiene un nivel técnico adecuado sobre las preocupaciones generales que hay en el gremio jurídico en relación a la reforma judicial que se debatirá próximamente en el Poder Legislativo.

“A mí no me gustó el tema del comunicado, de alguna manera pareciera que está desautorizando lo señalado ahí, yo conozco el documento preparado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece un documento serio que se empezó a trabajar desde el mismo mes de febrero, no es un tema improvisado, no es un tema coyuntural, realmente hay una serie de preocupaciones en el gremio jurídico y la academia hizo las manifestaciones respectivas”, externó Pueblita Fernández a Proceso.

“Si desde la oficina de comunicación social de la UNAM salió este comunicado para decir que no es la opinión de la universidad en su conjunto, lo mismo podríamos decir que el comunicado, al haber salido del área de comunicación social, no debe ser considerado como una desautorización de lo ahí señalado”, puntualizó.

En tanto, Víctor Olea, apuntó que él conoce a los coordinadores del estudio realizado a las 20 reformas propuestas por el presidente López Obrador y consideró lamentable que se critique el prestigio que tienen, por lo que señaló que el actuar de la rectoría de la UNAM fue poco conveniente.

“Creo que el que el señor rector haya criticado o desconocido al Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece poco conveniente”, sentenció.