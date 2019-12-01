A reforzar estrategias para su crecimiento profesional, se compromete Yarabí Ávila con estudiantes de Seguridad Pública

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre de 2025.- Reforzaremos las estrategias para fortalecer su crecimiento profesional, indicó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ante estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, durante la visita que realizó a las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI), dependencia a la que pertenece dicho programa educativo.

Tal y como ha sido una constante en su gestión, la rectora recorre de manera frecuente las instalaciones de las diversas dependencias nicolaitas para escuchar a la comunidad, este día se reunió con alumnas y alumnos de Seguridad Pública, quienes en un ambiente de gran ánimo le solicitaron que sea madrina de generación.

En este sentido, manifestó su satisfacción por esta distinción y refrendó el compromiso para que el programa educativo siga mejorando, tras señalar que la transformación que se ha concretado en la UMSNH llegó al área de Multi-DES al convertirla en la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios y con ello, el que tenga otras atribuciones y responsabilidades, “precisamente hacer estos cambios genera que siga creciendo y estas posibilidades de servirles mejor a todas y todos ustedes, que es la tarea primordial de esta administración”.

Ávila señaló que se continuarán buscando las estrategias para que al egresar de la carrera las y los jóvenes tengan las puertas abiertas en el campo laboral, tras referir que se ha trabajado de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado y con la Secretaría de Seguridad Pública en este renglón, además se han tenido acercamientos con fiscalías de otras entidades federativas para presentar la licenciatura.

De igual forma, reconoció el apoyo que en los distintos eventos se recibe por parte de las alumnas y alumnos del programa de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, y consideró que se necesita mucho valor y ética para estudiar esta licenciatura.

Durante su visita, la rectora recibió como obsequio el uniforme que usan las y los estudiantes de esta carrera, al respecto se mostró contenta y agradecida por haber pensado en ella para ser su madrina de generación. “Me siento muy feliz de portar este uniforme, estoy muy emocionada, me parece que el portar el uniforme que ustedes usan es un gran compromiso porque estudiar esta carrera no es sencillo, se habla de un compromiso con la sociedad por querer cambiar el entorno”.