A partir del primero de septiembre, la transformación se hará sentir en Zacapu: Mónica Valdez

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2024.- A partir del primero de septiembre, la transformación se hará sentir en Zacapu de manera decidida y contundente, apegada a los grandes principios de no mentir, no robar y no traicionar, destacó la presidenta municipal electa, Mónica Valdez Pulido.

En víspera de su toma de protesta como alcaldesa, destacó que la administración municipal que encabezará, se coordinará y contará con el respaldo del Estado y la Federación, para lo cual ya se han tenido primeros acercamientos con miras al fortalecimiento de acciones a realizar en el municipio.

“Estamos muy contentos por este nuevo horizonte que tendrá Zacapu, en donde quienes tendremos la honrosa distinción de gobernar haremos valer la palabra la palabra empeñada, cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña”.

Mónica Valdez recalcó que buenos tiempos están por llegar a Zacapu, en donde de manera efectiva se instrumentará una política de desarrollo económico intensa, aprovechando las virtudes del municipio, el trabajo y entrega de su población.

“Lo anunciamos y lo haremos, vamos a tener una estrecha colaboración con los otros niveles de gobierno, el Estado y la Federación, para atraer mayores recursos y programas que nos permitan fortalecer nuestras capacidades, que permitan una economía circular, y que hagan de nuestro querido Zacapu, un municipio de oportunidades, crecimiento y desarrollo”.

Refirió que su gobierno reasignará de una manera adecuada el gasto público, y lo ejercerá eficientemente y sin corrupción, para que los recursos públicos se dirijan a una eficiente prestación de los servicios municipales, además de programas sociales que impacten afirmativamente el desarrollo municipal.