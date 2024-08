A Morón Orozco no le interesa interinatos, pide descartar rumores de salida de Alfredo Ramírez Bedolla 

Morelia, Michoacán a 24 de agosto de 2024.- El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, descartó que Alfredo Ramírez Bedolla deje su cargo como gobernador de Michoacán y negó estar interesado en ocupar un interinato como mandatario estatal.

Cuestionado al respecto, el ex líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, pidió unidad en torno a Ramírez Bedolla para fortalecer su gobierno.

"Nosotros estamos con la idea de fortalecer al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, un interinato no es conveniente para Michoacán y si este se diera yo no tengo ningún interés en estar al frente de este interinato, si remotamente se diera el caso , no hay ningún interés,nosostros estamos con otra visión, otra idea y trabajando para tiempos más adelante",

Señaló que hablar de un proceso de interinato en Michoacán no ayudaría en nada a la entidad.

"Yo creo que no es conveniente un interinato en Michoacán en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia porque lo que va a hacer es afectar los problemas que como michoacanos tengamos", apuntó en rueda de prensa en el municipio de Zamora, Michoacán.

El también ex edil moreliano consideró que declaraciones como las realizadas hace unos días por Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, en el sentido de que el estado está preparado para que una mujer sea gobernadora solo abona de manera negativa.

"Claro que hay muchas mujeres aquí en Michoacán y en muchos estados del país, pero yo creo que esto es lo que hace es todavía abonar más a estas especulaciones yo creo que ese tipo de declaraciones habrá que guardarlas", apuntó el morenista.

Por su parte, en la misma rueda de prensa, Juan Carlos Barragán diputado local , apuntó que Celis Silva no tiene ninguna autoridad para señalar quién encabezará una candidatura para el 2027.

"El tema de género no lo determina el presidente del Comité Estatal, ni siquiera el propio Consejo Estatal, esa es una determinación a través de los métodos que tiene nuestro instituto político a través de nuestro marco normativo y nuestros estatutos y es quien esté encabezando las encuestas y es a través de las encuestas en Michoacán", expresó Barragán quien dijo se deben esperar los tiempos políticos para realizar ese tipo de declaraciones como las del líder estatal de Morena.