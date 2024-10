A finales de noviembre se renovaría dirigencia estatal de Morena

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2024.- A finales del mes de noviembre se prevé la visita a Michoacán de Luisa María Alcalde Luján, líder nacional de Morena, fecha en la que se prevé el cambio de dirigencia estatal del instituto político guinda.

Al respecto, Rigoberto Márquez Verduzco, secretario de Finanzas de Morena, indicó que todavía no existe una fecha determinante a nivel nacional para cambio de secretarios de Comités Estatales que no cumplan el artículo 8 y 38 que se refiere a realizar una doble función.

Agregó que a nivel nacional se está consultando si pudiera ser consejo o delegado, situación que determinarán desde el comité central. Márquez Verduzco dijo desconocer los perfiles o nombres de quien pudiera encabezar la dirigencia estatal.

"No lo sé, no se ha escuchado en radio pasillo ningún nombre, están esperando el método... hay dos métodos o es una delegación o una coordinación nombrada o es una elección y ellos abrirán como lo dijo Carolina Rangel, en una entrevista pasada en la ciudad de Monterrey me parece, mandarán la convocatoria será abierta y podrá registrarse quien quiera registrarse con el término de que sea consejero estatal", comentó el también representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.

Fuentes al interior del Comité Estatal de Morena, señalan que el próximo dirigente estatal ya está elegido, y se trata de Jesús Antonio Mora González actual director del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, gente cercana al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.