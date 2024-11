A defender la democracia y el derecho al voto llama el PRI en Irimbo

Irimbo, Michoacán, 23 de noviembre de 2024. A defender la democracia y el derecho al voto en un proceso ordinario, el cual les arrebataron a las y los irimbenses por procesos judiciales, llamaron los candidatos de la Planilla y el abanderado priista a presidente municipal, Fernando Palomino Andrade, a los habitantes de Llano Grande, así como de las localidades que visitaron en la mitad de la campaña, como San Francisco Epunguio, Jaripeo y El Salitre.

"Hay un tiempo de votación y el pueblo que es sabio, supo elegir cuál era el mejor proyecto. En nuestras manos está que se haga respetar esos derechos", dijo Itzel Hernández García, candidata a regidora.

Memo Valencia, presidente del PRI estatal, quién recorre Irimbo con el doctor Fernando Palomino, secundó este llamado y aseguró que los compromisos hechos por el candidato tricolor en la comunidad de Llano Grande, una de las más altas y alejadas de la cabecera municipal, ya estarían siendo atendidas si se hubiera respetado su triunfo.

Contar con una red de distribución para el agua potable, caminos pavimentados, drenaje, apoyo al campo y alumbrado público, son las peticiones que se quedaron pendientes de atender por la impugnación de la elección del 2 de junio, y se cumplirán una vez que se refrende el triunfo por la dignidad priista, abundó el líder revolucionario.

"Yo les pido que ahora con más ganas vayamos a votar, estoy seguro que si vamos y le damos el voto al doctor Palomino, tendrá más autoridad moral de hacer gestiones para el pueblo", dijo.

El recurso económico, un millón 200 mil pesos, que se usa para la elección extraordinaria podría ya estar siendo utilizado en la atención de las necesidades apremiantes, aseveró, Memo Valencia, quién recordó que en el PRI no se ha hecho gasto excesivo en respeto a la ciudadanía.

"Ustedes ven que no traemos muchas banderas, no hay muchas lonas, no hay lo que hubo en campaña, para nosotros ya pasó la campaña, ya se hizo igual que la elección, pero robaron la voluntad de la gente. Un millón 200 mil pesos, costará la elección extraordinaria, que bien se podrían emplear en estos servicios públicos tan elementales que pide la gente", mencionó.

En la recta final de la campaña, el doctor Palomino y su equipo revolucionario encabezado por el dirigente estatal, Memo Valencia, atienden y escuchan a la ciudadanía, como siempre se ha hecho.