A 30 años de Beijing, Grecia Aguilar exige acelerar cambios para garantizar derechos de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 19:01:29

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- En el marco del 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, destacó la obligación de los gobiernos y congresos locales de acelerar los cambios que garanticen los derechos de mujeres y niñas frente a los desafíos actuales.

La legisladora asistió al encuentro conmemorativo realizado en Morelia, donde participaron liderazgos de Movimiento Ciudadano, entre ellos Patricia Mercado y el dirigente estatal Víctor Manuel Manríquez.

Durante el evento se habló del impacto de Beijing como punto de partida global en materia de igualdad de género y los pendientes que persisten tres décadas después.

Grecia Aguilar subrayó que, aunque la Plataforma de Beijing transformó la agenda mundial, hoy las mujeres enfrentan nuevas realidades que requieren acciones contundentes sobre la violencia política de género, matrimonios infantiles que aún ocurren en regiones de América Latina y la brecha digital que limita el acceso educativo y el desarrollo profesional de las niñas.

“Movimiento Ciudadano está construyendo desde lo local políticas que respondan a las mujeres de hoy, no a las de hace 30 años”, sostuvo la diputada, quien resaltó que la bancada naranja seguirá impulsando iniciativas que fortalezcan la autonomía, la seguridad y las oportunidades para las michoacanas.

La legisladora llamó a instituciones y sociedad a mantener vivo el espíritu transformador de Beijing y adaptarlo a los retos contemporáneos.