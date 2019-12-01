Échale una Mano a las Escuelas llega a 900 instituciones en Morelia: JC Barragán

Échale una Mano a las Escuelas llega a 900 instituciones en Morelia: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 13:08:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- En el marco de su Primer Informe Legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán destacó los avances del programa Échale una Mano a las Escuelas, con el cual ya se han rehabilitado 900 instituciones educativas en Morelia, beneficiando a miles de niñas, niños y jóvenes.

Barragán señaló que la educación es el corazón de la Cuarta Transformación y que invertir en ella es también apostar por la seguridad y el futuro de la ciudad.

“Más educación es igual a menos inseguridad. Cada aula rehabilitada, cada espacio digno para nuestros estudiantes, significa una oportunidad para transformar vidas y fortalecer el tejido social”, mencionó. 

Padres de familia reconocieron el impacto positivo del programa, “nuestros hijos ahora tienen un lugar más seguro y limpio para estudiar. Eso les motiva y también nos da tranquilidad como padres”, expresó la señora María Hernández, madre de familia.

“Antes la escuela estaba muy deteriorada, ahora con la rehabilitación los niños tienen mejores condiciones para aprender”, comentó el señor José López, papá de un estudiante de primaria.

El legislador michoacano reiteró que su compromiso es seguir trabajando mano a mano con la comunidad escolar, para que todas y todos los estudiantes tengan acceso a instalaciones dignas.

“La educación es el camino para reducir desigualdades, construir paz y generar oportunidades. Por eso vamos a seguir trabajando, porque invertir en nuestras escuelas es invertir en Morelia”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana
Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios