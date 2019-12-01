Échale una Mano a las Escuelas llega a 900 instituciones en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 13:08:13

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- En el marco de su Primer Informe Legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán destacó los avances del programa Échale una Mano a las Escuelas, con el cual ya se han rehabilitado 900 instituciones educativas en Morelia, beneficiando a miles de niñas, niños y jóvenes.

Barragán señaló que la educación es el corazón de la Cuarta Transformación y que invertir en ella es también apostar por la seguridad y el futuro de la ciudad.

“Más educación es igual a menos inseguridad. Cada aula rehabilitada, cada espacio digno para nuestros estudiantes, significa una oportunidad para transformar vidas y fortalecer el tejido social”, mencionó.

Padres de familia reconocieron el impacto positivo del programa, “nuestros hijos ahora tienen un lugar más seguro y limpio para estudiar. Eso les motiva y también nos da tranquilidad como padres”, expresó la señora María Hernández, madre de familia.

“Antes la escuela estaba muy deteriorada, ahora con la rehabilitación los niños tienen mejores condiciones para aprender”, comentó el señor José López, papá de un estudiante de primaria.

El legislador michoacano reiteró que su compromiso es seguir trabajando mano a mano con la comunidad escolar, para que todas y todos los estudiantes tengan acceso a instalaciones dignas.

“La educación es el camino para reducir desigualdades, construir paz y generar oportunidades. Por eso vamos a seguir trabajando, porque invertir en nuestras escuelas es invertir en Morelia”, concluyó.