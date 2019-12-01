60 detenidos en protestas contra Daniel Noboa, Presidente de Ecuador

60 detenidos en protestas contra Daniel Noboa, Presidente de Ecuador
24 de Septiembre de 2025
Quito, Ecuador, a 24 de septiembre del 2025. - El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de alrededor de sesenta detenidos en las protestas convocadas por el movimiento indígena Conaie contra el Gobierno y expresó su sorpresa por la presencia de ciudadanos extranjeros entre los manifestantes.

"Tenemos alrededor de 59 o 60 personas detenidas", señaló Reimberg, al recordar que entre ellas figuran dos venezolanos, presuntamente miembros del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional catalogada como "terrorista" por el Gobierno de Daniel Noboa.

Por otra parte, Reimberg informó de que el martes se detuvo a otros cuatro ciudadanos venezolanos, que supuestamente robaron un camión con cincuenta cilindros (pipas o bombonas) de gas de uso doméstico, con los que presume se iban a perpetrar atentados en el marco de las protestas contra el Gobierno.

"No es común de que tengamos personas de otras nacionalidades que estén aquí en el país participando, o queriendo generar caos, en los diferentes lugares", dijo en declaraciones a Teleamazonas, en las que vinculó estos hechos con un "partido político que está queriendo volver".

