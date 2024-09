Zedillo se "desató", dice AMLO sobre críticas del ex presidente

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 18 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León se “desató”, en referencia a sus críticas sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el ex presidente emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no había hablado públicamente durante su sexenio, sin embargo, durante los últimos días de su administración se ha pronunciado en varias ocasiones.

“(Adversarios) desatan estrategias con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado. Se iba con Vargas Llosa y con los pseudo intelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, pero no hablaba de México… Y ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada, como dicen en mi tierra ‘por algo será'”, dijo el jefe del Estado mexicano.

Asimismo, aseguró que las declaraciones de Zedillo Ponce de León son una muestra de que su movimiento, la Cuarta Transformación “va por buen camino”.

“Esto significa que vamos muy bien con el proceso de cambio, de transformación y que debemos de continuar de esta manera, porque está bien la economía, hay bienestar, se ha avanzado en garantizar la paz y la tranquilidad, porque hemos logrado todos esta transformación”, finalizó el presidente López Obrador.