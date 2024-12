Yunquistas buscan fundar el partido conservador México Republicano

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2024.- Una fracción del grupo de ultraderecha católica conocido como El Yunque, se está reagrupando para crear el partido conservador México Republicano.

Ese grupo de yunquistas está liderado por Juan Manuel Oliva, ex gobernador panista de Guanajuato, al cual se han añadido otros panistas guanajuatenses y de Jalisco, además de grupos evangélicos y libertarios. Quieren tener al menos a 300 mil afiliados para que México Republicano obtenga registro como partido político en 2025.

Otros seguidores son Alberto Diosdado, ex secretario de Educación de Guanajuato cuando Oliva gobernó; además de Juan Carlos López, coordinador de políticas públicas en esa misma administración; también Tere Pizano, ex dirigente del PAN en Salvatierra; Vicente Caracheo, ex síndico de Celaya; Sergio Hernández, ex dirigente municipal de Abasolo, entre otros.

Y según el líder nacional de México Republicano, Juan Iván Peña Neder, el proyecto de partido se encuentra en marcha, por lo cual muchos panistas involucrados ya están en plena operación.