Xóchitl Gálvez tiene todo el derecho de impugnar resultados electorales, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 4 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, tiene todo el derecho de impugnar los resultados de la elección presidencial.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que si le fuera a aconsejar algo a la senadora con licencia sería que “siguiera su camino”; no obstante, aseguró que no le dará ningún consejo, porque no le corresponde.

“Tiene todo su derecho. Yo les recomendaría, ya dije que no debo de andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada… Diría yo que sigan su camino, pero yo quería recordarles algo, pero no, que siga su camino. Además yo que tengo que metiéndose en eso”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que un día después de la jornada electoral del 2 de junio y de reconocer su derrota en los comicios Xóchitl Gálvez aseguró que “esto no termina aquí”, y anunció impugnaciones al denunciar presencia del crimen organizado y "todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata".