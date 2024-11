Vocera de trabajadores del PJF se inscribirá en elección judicial; va por una magistratura

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2024.- Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, anunció este sábado que se inscribirá a la elección judicial para contender por el cargo de magistrada federal.

Lo anterior lo confirmó durante su participación en la asamblea nacional del Frente Cívico Nacional, comentó que con el objetivo de demostrar si habrá mano negra de Morena en la sección de candidatos decidió inscribirse en los tres comités de evaluación de candidatos.

“Yo me voy a inscribir para participar en la elección por el cargo de magistratura. Es para lo que me voy a inscribir en los tres comités (...) Si no nos escogen es evidentemente que va a haber mano negra de Morena y es lo que queremos demostrar”.

Por otro lado, desmintió las declaraciones del ministro en retiro Arturo Zaldívar y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien señalaron que jueces y magistrados están amenazando a trabajadores para que no participen en la elección judicial.