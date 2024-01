Tumbiscatío bajo asedio: Dronazos y balaceras; gobierno de Michoacán, ni enterado, reconoce Secretario

Tumbiscatío, Mich., a 25 de enero de 2024.- La guerra del crimen organizado por el control de Tumbiscatío, tras la fractura del cártel dominante, ha sumergido al municipio de la Tierra Caliente michoacana en una ola de terror y violencia, de la cual el secretario de gobierno de Michoacán, encargado de la política interna del estado, ha asegurado “no tener esa información”.



Balaceras, ataques con drones e incendios, son algunos de los hechos denunciados por los habitantes de la comunidad.



Estos se hallan inmersos entre la lucha de dos bandos del cártel de los Caballeros Templarios, uno comandado por Sergio Huerta Tena, alias El Tena, exlugarteniente de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, a quien traicionó. Fuera de prisión, quien dirige la guerra es Flavio Gómez Martínez.



La “silenciosa” guerra que se vive en el municipio, en la que autoridades estatales y federales no intervienen a pesar de su ferocidad, llevaron a Tumbiscatío a ser uno de los municipios líderes en todo México, por mayor número de desplazados en 2023.

Todo esto parece no importarle al gobierno del estado de Michoacán, pues a pesar de los graves sucesos, el secretario de gobierno, Elías Ibarra Torres, reconoció no tener información al respecto. "Lo vamos a checar, no tenía esa información. Sí hay diferentes operativos permanentes en los 113 municipios; específicamente en esa zona no tenía el dato", dijo el funcionario estatal.