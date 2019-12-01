Tras 9 años regresan a Chenalhó, Chiapas, 34 familias desplazadas por la violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 13:20:08
Chenalhó, Chiapas, a 29 de noviembre 2025.- Un total de 34 familias regresaron, más de 240 personas en total, regresaron al ejido Puebla del municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, tras ser desplazadas hace nueve años por la violencia de grupos civiles armados y los conflictos políticos y sociales.

En ese sentido, la Secretaría de Protección Civil estatal informó que los habitantes tzotziles volvieron acompañados por la titular de la Secretaría de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el objetivo principal de ese esfuerzo ha sido garantizar un retorno digno, seguro y voluntario de las 34 familias agraviadas.

De igual forma PC enfatizó que se garantiza un seguimiento social continuo y monitoreo permanente durante un año para asegurar la reconstrucción total del tejido social y el restablecimiento de los derechos de las familias.

Es de mencionar que otras 15 familias decidieron permanecer en San Cristóbal de las Casas y no retornar al ejido Puebla porque consideran que no existen condiciones de seguridad.

Noventa Grados
