Suman 10 casos de presunto abuso en Primaria de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 17 de junio de 2024.- Al menos 10 casos de presunto abuso sexual contra menores de la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio se tienen contabilizados por parte de los padres de familia que piden la destitución de Irene Quintanar Mejía, titular de la Unidad de Servicios Básicos para la Educación del Estado de Querétaro (USEBEQ), por omisión ante estos casos de los cuales ya tiene conocimiento.



En rueda de prensa, Clara Aguayo, madre de un meno quien presuntamente es víctima de abuso confirmó que ya se interpusieron las denuncias ante el Órgano de Control Interno de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq), quien hasta el momento no les ha dado respuesta.

Por ello, dijo, solicitó junto con otros padres de familia, una reunión con el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, pues de lo contrario extremarán medidas para presionar a las autoridades tomen cartas en el asunto.



"Estamos pidiendo que sea casada la directora de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía por hacer caso omiso a las denuncias ocurridas dentro de la primaria Vicente Riva Palacio, también estamos pidiendo una reunión con el gobernador de Querétaro, para hablar sobre los 10 casos de abuso que no se han atendido, si estas consignas no son respondidas, tomaremos acciones cerrado vialidades como Bernardo Quintana o Paseo 5 de Febrero porque no toleraremos que nos ignoren".



Destacó que debido a esta situación de incertidumbre los infantes presentan lesiones psicológicas que han afectado su desempeño en la escuela y sobre todo su vida familiar.



Ante esta situación, la presidenta de la comisión de Educación y Cultura de la LX Legislatura de Querétaro, Ana Paola López Birlain puntualizó que las puertas de su oficina están abiertas para conocer e caso de manera puntual y poder trabajar de la mano con los padres de familia.

Recalcó que es inaceptable cualquier tipo de abuso hacia los menores, por lo que espera que las autoridades en materia de educación tomen cartas en el asunto.