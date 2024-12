Sin información sobre reclutamiento de estudiantes de química para producir estupefacientes: Sheinbaum

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de diciembre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tiene información sobre el presunto reclutamiento de estudiantes de química llevado a cabo por un grupo delincuencial de Sinaloa para la producción de un estupefaciente opiáceo.

“Hoy pregunté en el Gabinete (de Seguridad) y no hay información sobre esto”, enfatizó la mandataria mexicana.

Lo anterior, luego de que el medio estadounidense The New York Times (NYT) publicó un artículo en el que asegura que el Cártel de Sinaloa reclutó a jóvenes estudiantes de la carreta de Química y afines para producir fentanilo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que lo único que conocía relacionado con ese tema lo vio en una serie de televisión de Estados Unidos, en la que un profesor de química se convierte en un narcotraficante.

“Hay una serie pero que ocurre en Nuevo México, una serie muy conocida que recibió muchos premios de un profesor de química en EE.UU., que hace apología de esto. Vi algunos capítulos no la vi completa, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, que no se metan a eso”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

Cabe señalar que el trabajo periodístico de NYT señala que desde hace cuatro años, el Cártel de Sinaloa contrata estudiantes y profesores para hacer más fuerte el fentanilo que fabrica en sus laboratorios clandestinos.