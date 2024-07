Si Sheinbaum no ganaba la Presidencia, enviaba la banda presidencial, dice AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 2 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que si Claudia Sheinbaum Pardo no hubiera ganado la Presidencia de la República, en lugar de asistir a la ceremonia de toma de posesión, habría enviado la banda presidencial con algún funcionario.

“Si hubiese sido otra la situación, quién sabe…a lo mejor ya mandaba yo la Banda, como un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y conociendo lo que es la política”, relató.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano comentó que lo hubiera hecho de esa forma para evitar problemas entre los equipos de transición, pues, recordó que en la toma de posesión de Miguel de la Madrid en la que, afirmó, hubo empujones entre elementos del Estado Mayor Presidencial.

“Cuando salió el presidente López Portillo y entró de La Madrid, y a lo mejor algunos mayores se acuerdan de la escena, estaba en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás del Estado Mayor, y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid, y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujan, empujan, empujaron así al jefe del Estado Mayor de López Portillo, y ya a partir de ahí ya… Entonces, yo no quiero que me empujen, no, no y además esto es fraterno, pero así, como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, pero clarísimo”, dijo, el jefe del Ejecutivo federal.