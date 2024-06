Si Claudia Sheinbaum me pide que la ayude, la ayudo, la Patria es primero: AMLO

Ciudad de México, 25 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que al entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum se retirará de la vida pública y de la política, no obstante, aseguró que si la nueva mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, le pide ayuda en algo, se la brindará.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador dejó en claro que la decisión de su retiro ya está tomada y se irá a vivir a su fina ubicada en Palenque, Chiapas, sin embargo, aseguró que “la Patria es primero”.

“Entregando la banda yo me voy a Palenque, y pues ya no quiero nada, y ella va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada, va a ser una muy buena presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema, la gente está mucho muy contenta con ella, y además es una mujer con convicciones, con ideales, una mujer honesta”, declaró el mandatario nacional.

“Si me pide que yo ayude en algo, ayudo, ahora sí que la Patria es primero”, afirmó.

“Ella ya sabe muy bien que tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor, lo hecho una y mil veces. Soy partidario del sufragio efectivo, del voto efectivo, de la democracia, y de la no reelección, soy maderista”, destacó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal señaló que él no aspira a ser “jefe máximo, ni caudillo, ni hombre fuerte ni líder moral, mucho menos cacique”.

“No me conocen mis adversarios, además, ellos no saben de eso. Estoy terminando mi ciclo, me siento muy contento, estoy a punto de decir ‘misión cumplida’, tengo muchísimo qué agradecerle al pueblo de México, le tengo un profundo amor al pueblo, sincero”, argumentó.

“Pude contribuir a que se hiciera realidad la democracia, el poder del pueblo, que no usara nada más al pueblo, que no se usara la democracia como parapeto, para simular de que les importaba el pueblo cuando en realidad lo que imperaba ea una oligarquía, el Gobierno para unos cuantos, convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz y ahora no es así”, argumentó.

Por último, el presidente de México indicó que él no tendrá beneficios como expresidente, debido a que dichos privilegios ya fueron eliminados al comenzar su mandato.

“Ya no, eso ya se terminó, era parte de las pensiones. En el caso de nosotros se le mantuvo un tiempo la presidente (Vicente) Fox, pero él después, ya dijo que no quería el apoyo, y luego en el caso del presidente (Felipe) Calderón al principio sí pidió, el presidente (Enrique) Peña, no. Ya no está autorizado, sin embargo se tiene la consideración por cuestiones de seguridad”, sentenció.